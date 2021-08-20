Украинцев предупредили об опасности диверсий РФ на День Независимости

Накануне и во время празднования Дня Независимости Служба безопасности Украины призывает граждан быть особенно бдительными, сообщает Деловая столица.

"В этот период традиционно усиливается вражеская пропаганда, информационные вбросы и фейки, возрастает вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране" , — заявили в спецслужбе.

СБУ подчеркивает, что системно противодействует этим проявлениям. В частности, в последние месяцы в большинстве регионов страны Служба провела ряд антитеррористических учений и отработала действия по защите стратегически важных объектов.

В СБУ работает специальная горячая линия, куда могут обращаться граждане — 0-800-501-482, а также соответствующая электронная почта: callcenter@ssu.gov.ua

На горячую линию СБУ нужно звонить в случае, если вы:

имеете информацию о намерениях осуществления террористической, диверсионной деятельности или других противоправных действий;

заметили подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей;

увидели подозрительные транспортные средства или беспилотные летательные аппараты вблизи стратегических объектов;

обнаружили подозрительные предметы или средства поражения в общественных местах;

по другим вопросам.