Нафтогаз отсудил сотни миллионов долгов у региональной компании

Хозсуд Днепропетровской области издал приказ о принудительном взыскании с коммунального предприятия "Криворожтеплосеть" в пользу "Нафтогаза" 421,2 млн грн задолженности за газ (с учетом 3% годовых, инфляционных потерь) - в рамках выполнения постановления Центрального апелляционного хозсуда, вступившее в законную силу 29.07.2021 (по делу №904/6986/20), сообщает Finbalance.

Ранее сообщалось, что в марте-июне "Нафтогаз" отсудил у КП "Харьковские тепловые сети" 1,8 млрд грн.

В "Нафтогазе" заявляли, что сумма накопленных на газовом рынке долгов уже превышает 120 млрд грн.

По данным "Нафтогаза", на 05.05.2021 суммарная просроченная задолженность перед ним предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляла около 55,5 млрд грн, из них за 2021 - 21 млрд грн.

Как отмечалось, суммарная просроченная задолженность перед "Нафтогазом" региональных газоснабжающих предприятий за природный газ - 23,6 млрд грн.