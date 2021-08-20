Госэкоинспекция оштрафовала почти тысячу АЗС

Около 45% проверенных Госэкоинспекцией АЗС не имеют разрешений на загрязняющие выбросы или заключения по оценке воздействия на окружающую среду, сообщает 24 Канал.

Таким является один из результатов внеплановых мероприятий контроля, которые продолжает осуществлять ГЭИ по поручению премьер-министра Украины – сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

"Кроме того, на около 40% предприятий, осуществляющих торговлю топливом, выявлены нарушения в сфере обращения с отходами, а еще на 20% – нарушения в части водопользования. Всего в результате 828 проверок составлено 932 протокола о нарушении природоохранного законодательства. 13 материалов по фактам, содержащим признаки уголовных преступлений, передано в правоохранительные органы" , – отметил Андрей Малеваный.

Он отметил, что некачественное топливо и продажа контрафакта – далеко не самые разрушительные нарушения, которые допускают на автозаправочных станциях. Большое количество таких предприятий игнорируют требования законодательства в сфере защиты окружающей среды. Как следствие – почва и вода загрязняются нефтепродуктами, качество воздуха ухудшается из-за сверхнормативных выбросов.

По словам чиновника, штрафы за такие нарушения остаются очень низкими и являются абсолютно недейственным рычагом влияния на предприятия и их дальнейшую экологизацию.

"Повышение штрафов – это важная задача для сохранения окружающей среды. Поэтому специалисты Госэкоинспекции совместно с коллегами из Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов подготовили законопроект, которым предусматривается внесение изменений в КУпАП для усиления ответственности за большинство экологических преступлений" , – отметил Андрей Малеваный.

Также важной составляющей защиты окружающей среды является правоохранительная работа.