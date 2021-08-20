В Херсоне гигантский флагшток обрушился на элитное авто

Утром 20 августа в Парке Славы в Херсоне рухнул новый флагшток, который должны были торжественно открыть 23 августа ко Дню флага Украины, сообщает Деловая столица.

Почти 73-метровая конструкция упала на припаркованный рядом автомобиль Lexus.

В результате падения, по предварительным данным, из людей никто не пострадал, чего нельзя сказать о машине.

Причины инцидента устанавливаются.

Работы по сооружению крупнейшего в области флагштока начались в конце июля 2021 года в рамках программы празднования 30-й годовщины Независимости Украины.

Конструкция создана без сварки, все соединения держатся на заклепках. Так же построены и известные Аджигольские маяки вблизи Херсона. Флагшток подняли на высоту 71,8 м, а вместе с трезубцем, который установили на вершине, он достиг почти 73 метров. Именно с такой высоты он и упал.