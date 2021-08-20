В Киеве начали вакцинировать всех желающих в маршрутках

В Киеве начали вакцинировать всех желающих прямо в маршрутках. Специальные передвижные лаборатории появились в разных районах города. Эксперимент начали 19 августа, и он будет длиться до 22-го числа, сообщает РБК-Украина.

Передвижные пункты расположены в салонах маршруток "Богдан". Всем желающим предлагают на выбор два препарата – CoronoVac или AstraZeneca.

Для того чтобы вакцинироваться, необходимо с собой иметь: паспорт, идентификационный код, мобильный телефон.

Предварительная запись на такую вакцинацию не нужна.

Сделать прививку смогут все граждане Украины или лица, у которых есть постоянный вид на жительство.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Определить пункты вакцинации будет несложно – на маршрутках висят большие таблички синего цвета с надписью о том, что тут проводят вакцинацию от коронавируса всем желающим.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Мобильные пункты вакцинации будут курсировать по определенному графику:

График работы прививочных автобусов и палаток на основных рынках Киева:

Автор: Анна Шиканова