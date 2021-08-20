Водительские права в "Дії": как правильно показывать полиции

﻿Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в Украине можно показывать по просьбе полиции в электронном виде с помощью приложения "Дія", сообщает Сегодня.

Электронное удостоверение водителя и электронное свидетельство транспортного средства содержит в себе уникальный электронный идентификатор QR-код. Он позволяет переходить по ссылке на подтверждающую запись в электронных ресурсах единой информационной системы МВД.

"Дія" разрешит открывать кафе и салоны красоты онлайн.

Как получить такой цифровой документ

установить на смартфон приложение "Дія";

пройти в приложении электронную идентификацию;

документы подтянутся автоматически вместе с QR-кодом;

по просьбе полиции предъявить такие документы.

Документы запрещено предъявлять в таком виде:

фотокопии на смартфоне;

отсканированный документ;

фото документов.

Переход Украины в режим paperless

С 24 августа вступает в силу закон, согласно которому чиновники больше не смогут требовать бумажные документы:

любой документ можно будет предоставить в электронном виде – например через приложение "Дія";

цифровой паспорт становится полноценным юридическим аналогом обычного бумажного паспорта;

у каждой организации должны быть считывающие устройства, которые позволят расшифровать информацию о владельце паспорта из системы "Дія".

Как ранее заявлял министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Украина первой в мире приравняла цифровой паспорт к бумажному на уровне закона.