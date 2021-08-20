Составлен рейтинг востребованности профессий в Украине

Лидерами общественной востребованности профессий являются медицинские профессии (43%). Далее идут информатика, связь, IT-сфера (36%) и военные профессии (27%), свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group, сообщает РБК-Украина.

Также популярны, юридические (18%); технические рабочие (17%); сервис и обслуживание; экономические и технические инженерные профессии (по 15%).

Третью по востребованности группу профессий составляют специальности сферы общественного питания (10%); педагогические (9%); транспортные (7%); научные и коммунальные (по 6%).

Наконец, наименее востребованными украинским обществом являются профессии спортивные (4%); творческие (2%) и связанные с издательской деятельностью и типографией (1%).

Опрос компании Research & Branding Group проводился с 10 по 21 июля 2021 года среди 1813 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Автор: Александр Белоус