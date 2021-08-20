Coinbase приобретет криптовалюту на $500 млн

Биткоин-биржа Coinbase приобретет цифровые активы на сумму свыше $500 млн и в дальнейшем будет инвестировать в них 10% от всей прибыли, заявил ее CEO Брайан Армстронг, сообщает ForkLog.

По его словам, совет директоров одобрил это решение. В будущем доля возрастет по мере «взросления» криптоэкономики, пообещал Армстронг.

We recently received board approval to purchase over $500M of crypto on our balance sheet to add to our existing holdings. And we'll be investing 10% of all profit going forward in crypto. I expect this percentage to keep growing over time as the cryptoeconomy matures. — Brian Armstrong (@brian_armstrong) August 19, 2021

«Надеюсь, со вре ﻿﻿ менем нам удастся вести большую часть операционной деятельности в криптовалюте. Сейчас это все еще микс [с фиатом]», — добавил он.

В отчетности по форме 10-Q за второй квартал для SEC биткоин-биржа сообщила, что по состоянию на 30 июня 2021 года владела криптовалютами на $222,7 млн, не считая $145 млн в USDC (в начале года — на $62,3 млн). Coinbase инвестировала $105,4 млн в биткоин, $29,3 млн — в Ethereum, $88 млн — в другие активы.

Справедливую стоимость цифровых валют за вычетом USDC биржа оценила в $480,2 млн.

Напомним, общий доход Coinbase за второй квартал составил $2,2 млрд, включая поступления от транзакционных комиссий $1,9 млрд. Чистая прибыль достигла $1,6 млрд.