Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 августа 2021

Провести неделю удачно и обойти стороной проблемы будет проще благодаря своевременным рекомендациям астрологов, сообщает Слова и Фразы.

Представительницам Знаков Зодиака будет проще воплощать в жизнь идеи, если они заранее узнают о настроении звезд и планет на завершающую август неделю.

Женщина-Овен

Начало этой недели будет у женщин-Овнов не самым простым. Астрологи отмечают, что завершающая неделя августа будет наполнена множеством событий, которые потребуют не только внимания, но и сил. В связи с этим женщинам-Овнам важно оставаться в тонусе, чтобы все успеть и получить награду за приложенные усилия.

Женщина-Телец

Женщин-Тельцов ожидает активная неделя, когда можно будет запросто поймать удачу за хвост. Астрологи рекомендуют женщинам этого Знака не теряться и приниматься за дела, чтобы в конце недели получить свою награду. Шепотки на удачу в делах помогут обрести уверенность, а значит, их не нужно сбрасывать со счетов. Улыбнется удача женщинам-Тельцам и в любви. Вторая половина недели будет идеальной как для налаживания отношений, так и для привлечения светлого взаимного чувства.

Женщина-Близнецы

У женщин-Близнецов на последней неделе августа откроется второе дыхание, и этот период астрологи рекомендуют провести с пользой для себя. Энергетика звезд и планет будет благоволить к развитию, поэтому Близнецы смогут найти себя в чем-то новом, с легкостью усвоить необходимые знания и применять их на практике.

Женщина-Рак

Женщинам-Ракам астрологи рекомендуют программировать сознание на успех, чтобы все планы воплотились в реальность. На этой неделе энергетика пространства будет благоволить сильным личностям, которые могут дать отпор обидчикам, а значит, дамам этого Знака нужно быть решительными и честными. Воспитание уверенности и умение говорить «нет» помогут Ракам справиться с любыми трудностями, привлечь в жизнь позитивные перемены и без труда достичь желанной цели.

Женщина-Лев

Львиц на этой неделе ждет множество событий, которые станут для них проверкой на прочность. Астрологи рекомендуют не бояться перемен и включаться в работу, чтобы не упустить перспективные возможности. Справиться с новыми задачами помогут талисманы для рабочего стола. Улыбнется удача женщинам-Львам и в любви. Яркая внешность, умение очаровывать и шепотки на привлечение внимания мужчин помогут обрести счастье в личной жизни тем, кто одинок, а семейным парам — вдохнуть страсть в отношения.

Женщина-Дева

Женщинам-Девам астрологи рекомендуют завершить август без лишних трат и нервов. На этой неделе энергетика звезд и планет будет подталкивать их к необдуманным поступкам, поэтому женщинам этого Знака важно оставаться собранными и осмотрительными. Благодаря такой тактике получится избежать казусов и не потратить накопления на бесполезные вещи. Этот период лучше всего подходит для активной работы, и Девы смогут в полной мере проявить свои таланты, заработать отменную репутацию и без труда привлечь в жизнь финансовое благополучие.

Женщина-Весы

У дам-Весов начинается период, когда нет преград на пути к счастью, кроме собственных сомнений. Астрологи рекомендуют открыть двери в счастливое будущее и для этого начать неделю с духовных практик. Они помогут обрести внутреннюю гармонию и уверенность в себе, чтобы без труда принимать решения и не медлить. Сделать их можно самостоятельно из подручных материалов.

Женщина-Скорпион

Дамам-Скорпионам удача улыбнется в деловой сфере, однако астрологи рекомендуют быть осмотрительными и не доверять незнакомцам. Узнать характер и энергетику человека будет проще, если обратить внимание на форму глаз, а также на собственные ощущения. На этой неделе интуиция будет играть значительную роль, поэтому женщинам-Скорпионам нельзя игнорировать свои предчувствия: они помогут в нужный момент и уберегут как от поспешных действий, так и от заключения сделок с ненадежными людьми.

Женщина-Стрелец

Дамам-Стрельцам на этой неделе важно следить за настроением, чтобы оно не стало причиной неудач и промахов. Энергетика пространства будет не лучшим союзником, поэтому позаботиться о хорошем настроении нужно уже с понедельника. Обратить внимание женщинам этого Знака важно и на взаимоотношения: неосторожные слова могут больно ранить окружающих, поэтому нужно проявить уважение и думать прежде, чем высказаться.

Женщина-Козерог

Дамы-Козероги на этой неделе смогут выделить время для себя. Астрологи рекомендуют больше отдыхать, чтобы восстановить силы и не остаться безоружными в период осенней хандры. Лето завершается, а значит, нужно успеть многое: прогуляться в парке, восполнить запас витаминов, вести активный образ жизни. Позаботиться женщинам-Козерогам нужно и о здоровье.

Женщина-Водолей

Дамам-Водолеям на этой неделе будет проще всего завоевать внимание окружения, а значит, эту возможность нужно использовать. Астрологи рекомендуют настроиться на позитив, чтобы излучать оптимизм и заряжать близких хорошим настроением. Такая тактика позволит управлять людьми, которые с удовольствием выполнят все просьбы Водолеев. Применить свое обаяние Водолеи смогут и для налаживания личной жизни: одинокие женщины без труда привлекут внимание противоположного пола.

Женщина-Рыбы

Дамы-Рыбы смогут преуспеть в любой сфере, если научатся доверять себе. Астрологи рекомендуют обращать внимание на знаки, которые помогут обойти стороной неприятности и без труда найти путь к счастью. На этой неделе проблем поубавится, а значит, появится время не только для завершения работы, но и для любимых увлечений. Творческая активность позволит женщинам-Рыбам обрести внутреннюю гармонию, развить скрытые таланты и даже превратить хобби в прибыльное дело.