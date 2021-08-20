ВОЗ не рекомендует вакцинироваться от коронавируса в третий раз — Ляшко
Всемирная организация здравоохранения не рекомендует вводить третью дозу вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга.
"Для украинцев, которые вакцинировались в феврале, приближается шестой месяц (срок сертификата после вакцинации или перенесенной болезни действует 180 дней — ред.). Сейчас этот вопрос изучается нашими коллегами как из ЕС, так и из ВОЗ. Пока ВОЗ не рекомендует вводить именно бустерную третью дозу, но ответ, будет ли продлен сертификат до 12 месяцев — мы получим в ближайшее время и об этом обязательно сообщим", — ответил он на вопрос, что будет с сертификатами, у которых вышел срок действия, и нужно ли для их продления прививаться третьей дозой.