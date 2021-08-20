В Минздраве заговорили об уголовном сроке за подделку справок о прививках
Министерство здравоохранения будет инициировать введение уголовной ответственности за поддельные справки о прививках от особо опасных инфекционных болезней. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга по внедрению COVID-сертификатов в приложении "Дія" и взаимном признании с Евросоюзом, сообщает УНИАН.
Комментируя возможность фальсификации документов, подтверждающих вакцинацию от COVID, Ляшко выразил уверенность, что благодаря электронным инструментам можно побороть любые фальшивые справки,
"в то же время не исключается возможность определенного человеческого фактора".
"Поэтому, чтобы предотвратить человеческий фактор, Минздравом был подготовлен законопроект, который уже прошел согласование в большинстве центральных органов исполнительной власти. Это законопроект об уголовной ответственности за поддельные справки о прививках от особо опасных инфекционных болезней. В ближайшее время мы его будем презентовать на правительстве и передадим в Верховную Раду", — пояснил министр.