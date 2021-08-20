В Минздраве заговорили об уголовном сроке за подделку справок о прививках

Министерство здравоохранения будет инициировать введение уголовной ответственности за поддельны﻿е справки о прививках от особо опасных инфекционных болезней.﻿ Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга по внедрению COVID-сертификатов в приложении "Дія" и взаимном признании с Евросоюзом, сообщает УНИАН.

Комментируя возможность фальсификации документов, подтверждающих вакцинацию от COVID, Ляшко выразил уверенность, что благодаря электронным инструментам можно побороть любые фальшивые справки, "в то же время не исключается возможность определенного человеческого фактора".