Разумков заступился за телеканал "Наш", которому могут аннулировать лицензию

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется на объективность и непредвзятость суда при рассмотрении иска Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об аннулировании лицензии телеканала "Наш", сообщает Интерфакс-Украина.

"Я очень надеюсь, что суд будет объективным… Я думаю, что суд должен быть непредвзятым… при рассмотрении этого вопроса", - сказал Разумков журналистам в пятницу в Киеве.

Спикер парламента отметил, что нельзя наказывать за высказывания гостей телеканала в прямых эфирах.

"Моя личная позиция – если бы я отвечал за все, что говорят наши коллеги с трибуны в Верховной Раде Украины, меня тоже уже можно было бы лишить лицензии. Если бы это все-таки относилось к высказываниям журналистов, мне было бы это больше понятным. Что касается гостей - у нас персональная ответственность.

Я достаточно часто бываю на эфирах, в том числе на вашем канале (телеканале "Наш"). И, к сожалению, прямой эфир выключить невозможно. Но даже если это сделать, то информация уже прозвучала", - отметил Разумков.

Он подчеркнул, что свобода слова – одно из больших достижений Украины и "наше задание сохранить эту свободу слова, чтобы она оставалась одной из базовых ценностей" украинского общества.

Как сообщалось, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет инициировать иск об аннулировании лицензии телеканала "Наш" из-за разжигания в его эфире религиозной ненависти и распространения скрытых призывов к нетерпимости.