Договор дарения: когда подарок можно забрать назад

В центре по предоставлению безоплатной вторичной правовой помощи рассказали, когда подарок можно забрать назад, сообщает ЛигаБизнес.

Так, на основании договора дарения все права на имущество дарителя переходят к одариваемому с момента принятия им подарка. Лицо, которое передает имущество, не может устанавливать обязанности, условия или ограничения относительно имущества, которое подарило, поскольку договор дарения - это безусловный договор.

Подарить любое имущество (движимое, в том числе деньги и ценные бумаги, и недвижимое), а также имущественные права другим лицам является исключительным правом владельца этого имущества.

Договор дарения не может быть прекращен в одностороннем порядке, с некоторыми исключениями, в частности, предусмотренными статьей 724 ГКУ но, если договор дарения исполняется в момент его заключения. Договор дарения недвижимых вещей или другого особо ценного имущества может быть расторгнут по требованию дарителя, но при конкретных обстоятельствах.

Основания для расторжения договора дарения:

преднамеренно совершенное уголовное правонарушение против жизни, здоровья, собственности дарителя, его родителей, жены (мужа) или детей.

В случае смерти дарителя, которая была вызвана преднамеренными преступными действиями одариваемого, - лишения жизни дарителя, право требовать расторжения договора дарения получают наследники дарителя.

создание угрозы безвозвратной утраты подарка, который имеет для дарителя большую неимущественную ценность.

Такое расторжение сделки направлено на предотвращение утраты подарка. Однако при расторжении договора дарения на этом основании необходимо доказать, что одариваемому было известно о том, какую большую неимущественную ценность имеет подарок для дарителя. Последнее, в свою очередь, обязывает одариваемого бережно и добросовестно относиться к подарку.

небрежное отношение к вещи, которая представляет культурную ценность, в результате чего эта вещь может быть уничтожена или существенно повреждена.

Речь идет о вещах, утрата которых имеет существенное значение не только для дарителя, а для общества. Отдельным основанием расторжения договора дарения по инициативе дарителя является небрежное отношение одаренного к вещи, которая представляет историческую, научную, культурную ценность.

При этом под небрежным отношением следует понимать такое поведение одариваемого с предметом договора дарения, в результате чего эта вещь может быть уничтожена или существенно повреждена. Поэтому при возникновении обстоятельств, которые могут обусловить потерю или существенное повреждение такого подарка, даритель наделяется правом обратиться в суд с требованием о расторжении договора дарения и возвращении подарка.

Обратите внимание! При расторжении договора дарения подарок возвращается дарителю в том виде, в котором он существует на момент расторжения договора. Полученные одариваемым продукция, плоды и доходы от вещи, которая является предметом договора дарения, остаются у него. В случае отсутствия подарка (его уничтожение, отчуждение третьим лицам и тому подобное), ни требование о расторжении сделки, ни требование о возвращении подарка, предъявляться не могут.