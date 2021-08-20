Сколько украинцев считают, что Крым должен быть возвращен

Большинство украинцев, 61,2%, считают, что Крым должен быть возвращен в состав Украины. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, сообщает Интерфакс-Украина.

В то же время, на вопрос "Каким вы видите будущее Крыма?" 6,4% ответили, что Крым доложен входить в состав России. Ещё 10,3% считают, что Крым должен быть независимым государственным образованием, а 22,1% затруднились ответить на вопрос.

Также на вопрос, поддерживают ли респонденты создание в Крыму крымскотатарской национальной автономии после освобождения от российской оккупации и возвращения полуострова Украине, 24,1% ответили, что безусловно поддерживают, 33% - скорее поддерживают, 10,7% - скорее не поддерживают, 11,9% - вообще не поддерживают, а 20,3% затруднились ответить на вопрос.

Законодательное закрепление статуса крымскотатарского народа как коренного народа Украины безусловно поддерживают 28,8% респондентов, 32,6% - скорее поддерживают, 9,8% - скорее не поддерживают, 10% - вообще не поддерживают, а 18,8% затруднились ответить на вопрос.

Полевой этап исследования проходил с 29 июля по 4 августа 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего в рамках исследования было проведено 2019 интервью. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0.95 не превышает: 2,3%.