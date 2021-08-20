Tesla разрабатывает гуманоидного робота
Во время конференции Tesla AI Day американский автопроизводитель анонсировал гуманоидного робота Tesla Bot, сообщает 24 Канал.
Генеральный директор Tesla Илон Маск анонсировал создание гуманоидного робота Tesla Bot с кодовым названием Optimus. Он разрабатывается таким образом, чтобы уступать человеку во всем, кроме интеллекта.
Optimus – это название трансформера дружественной к человечеству расы автоботов – меткое название для робота от автопроизводителя. Tesla также обещает, что ее автобот будет абсолютно безопасным для людей.
“Мы настраиваем его на механическом и физическом уровне таким образом, чтобы вы смогли убежать от него и, скорее всего, одолеть его”, – говорит Илон Маск.
Tesla Bot имеет рост 1,7 метра и весит 57 кг. При этом андроид сможет поднимать предметы весом 68 кг, а переносить предметы весом не более 20 кг со скоростью до 8 км/ч.
“Оптимус” будет использовать программное обеспечение Tesla Autopilot. Он оснащен восемью камерами, искусственным интеллектом и нейросетью. На месте лица у андроида будет экран.
Маск сказал, что Tesla будет использовать роботов для выполнения рутинных и опасных задач на производстве. Компания планирует выпустить прототип Tesla Bot уже в следующем году. Он будет создан из тех же материалов, которые используются в автомобилях Tesla.