Шевченко показал, чем занимается после ухода из сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко взял небольшую паузу в своей карьере. Легендарный футболист проводит время с семьей и занимается активным отдыхом, сообщает Обозреватель.

На своей странице в социальной сети Instagram украинский специалист выложил фотографию с бывшим игроком английского "Ливерпуля" Джейми Реднаппом. Спортсмены вместе провели время за игрой в гольф.

Шевченко выложил фото из гольф-клуба.

"С моим хорошим другом Джейми Реднаппом. Спасибо за прекрасный день" , – подписал снимок Шевченко.

Экс-наставник "желто-синих" давно известен своей любовью к этому виду спорта. Шевченко является членом пяти голь-клубов – трех в Великобритании и по одному в США и Украине.

Шевченко увлекается гольфом. Источник: superiorresort.com

Андрей Шевченко состоит в пяти гольф-клубах. Источник: superiorresort.com

"Нет у меня стремления – быть лучшим гольфистом, брать призы и кубки. Я играю в удовольствие. Я люблю гольф немножко по-другому, не так, как футбол. Встал утром, завез детей в школу, есть два-три часа свободного времени – еду на гольф-поле. Зачем? Во-первых, это отличная физкультура – пройти 10-12 километров по свежему воздуху. Во вторых, если иду сам – сосредотачиваюсь, думаю, концентрирую мысли. Если иду с кем-то – общаюсь с друзьями. И то, и другое – здорово" , – объяснял свое увлечение 44-летний специалист.

Андрей Шевченко и Джейми Реднапп. Источник: Instagram Андрея Шевченко

Шевченко попрощался со сборной Украины. Источник: Instagram Андрея Шевченко

Вместо Шевченко исполняющим обязанности наставника "желто-синих" был назначен Александр Петраков.