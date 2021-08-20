Криптобиржа Binance ввела обязательную верификацию пользователей
Новые пользователи Binance должны пройти проверку личности, чтобы получить доступ к продуктам и сервисам биткоин-биржи, включая внесение криптовалютных депозитов, торговлю и вывод средств, сообщает ForkLog.
Действующим клиентам компания рекомендует завершить верификацию во избежание ограничений в доступе. Не прошедшим проверку биржа оставит только возможности вывода средств, отмены ордеров и закрытия позиций. Меры будут вводиться поэтапно.
В Binance объяснили обновление политики усилиями по внедрению норм KYC и AML для лучшей защиты пользователей и борьбе с финансовыми преступлениями.
«Мы видим свою миссию в том, чтобы создать устойчивую экосистему, безопасную для всех участников», — заявил основатель и CEO биржи Чанпэн Чжао.