Криптобиржа Binance ввела обязательную верификацию пользователей

Новые пользователи Binance должны пройти проверку личности, чтобы получить доступ к продуктам и сервисам биткоин-биржи, включая внесение криптовалютных депозитов, торговлю и вывод средств, сообщает ForkLog.

Действующим клиентам компания рекомендует завершить верификацию во избежание ограничений в доступе. Не прошедшим проверку биржа оставит только возможности вывода средств, отмены ордеров и закрытия позиций. Меры будут вводиться поэтапно.

Binance constantly reviews its products and services to enhance user protection, provide a safe crypto environment and to align with the evolving global compliance standards. As an important step forward, we’re updating our global KYC requirements for all users. — Binance (@binance) August 20, 2021

В Binance объяснили обновление политики усилиями по внедрению норм KYC и AML для лучшей защиты пользователей и борьбе с финансовыми преступлениями.