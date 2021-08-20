Семенченко объявил бессрочную голодовку

Бывший командир батальона "Донбасс", экс-народный депутат Семен Семенченко, который находится в СИЗО по подозрению в создании частной военной компании, объявил бессрочную голодовку, сообщает Страна.ua.

Сегодня, 20 августа, Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу защиты Семенченко на решение Соломенского районного суда который, 26 июля изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей на 60 дней.

Голодовку Семенченко объявил в связи с тем, что заседание по рассмотрению жалобы перенесли на 3 сентября.

"Причина переноса - Соломенский суд не успел за месяц передать документы по делу. На самом деле судьи понимают, что дело сплошной фейк и не хотят марать руки принимая беззаконные решения под давлением СБУ и Офиса Президента" ,- заявил Семенченко.

Напомним, экс-нардеп был арестован по делу о создании частной военной компании. Семенченко, как считает СБУ, организовал работу незаконной ВЧК, а также он замешан в импорте из России продукции военного назначения.