В ледниках Гренландии впервые за 70 лет зафиксировали дождь
В ледниках Гренландии зафиксировано аномальное явление. Температура поднялась выше нуля и спровоцировала дождь, который стал первым со времен постоянных наблюдений в 1950 году, сообщает Корреспондент.
За минувшие выходные температура на леднике в Гренландии поднялась выше нуля. Данное явление стало третьим за десятилетие. Впоследствии на ледяную поверхность выпало семь миллиардов тонн воды.
Это спровоцировало рекордное количество потерянного льда, которое превысило годовую норму в семь раз.
"То, что происходит, - это не просто теплое десятилетие или два в условиях меняющегося климата. Это беспрецедентно", - отмечают ученые.
Также известно, что аномальные осадки выпали над Американской научной станцией Summit, которая расположена в самой высокой точке ледяного щита Гренландии.
"Рост погодных явлений, включая таяние, сильные ветры, а теперь и дожди, произошел за последние 10 лет сверх того, что считается нормальным", - заключили ученые.