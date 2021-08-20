В ледниках Гренландии впервые за 70 лет зафиксировали дождь

В ледниках Гренландии зафиксировано аномальное явление. Температура поднялась выше нуля и спровоцировала дождь, который стал первым со времен постоянных наблюдений в 1950 году, сообщает Корреспондент.

За минувшие выходные температура на леднике в Гренландии поднялась выше нуля. Данное явление стало третьим за десятилетие. Впоследствии на ледяную поверхность выпало семь миллиардов тонн воды.

Это спровоцировало рекордное количество потерянного льда, которое превысило годовую норму в семь раз.

"То, что происходит, - это не просто теплое десятилетие или два в условиях меняющегося климата. Это беспрецедентно", - отмечают ученые.

Также известно, что аномальные осадки выпали над Американской научной станцией Summit, которая расположена в самой высокой точке ледяного щита Гренландии.