Глава Херсонской ОГА ответил на критику из-за падения флагштока

Глава Херсонской обладминистрации Сергей Козырь прокомментировал падение самого высокого в области флагштока, который раздавил автомобиль в Херсоне, сообщает Деловая столица.

Свой комментарий он оставил под публикацией Татьяны Дергачевой в Facebook.

"День удался! Есть о чем поговорить! Что же вы сделали для своей Херсонщины? Или у вас все всегда гладко и ничего не ломается?

Откуда вы взялись такие идеальные и правильные? Оглянитесь вокруг и подумайте, что вы сделали, кроме смеха над проблемами! Но это проблемы не наши, это проблемы Херсонщины, потому что все это делается для людей, для вас! Не для меня или кого-то еще — для вас!" , — отметил Козырь.

Также он ответил комментаторам, которые возмутились выделением на установку фрагштока около 8 млн грн якобы из бюджетных средств.

"Никаких бюджетных средств на это не потрачено" , — заявил Козырь.

При этом он подчеркнул, что во время установки стойки разорвалась стропа, что нельзя было предсказать.