Министр культуры прокомментировал снос исторического здания в Киеве

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко возмущен сносом дома Барбана в Киеве и бездействием столичных властей, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это пост я пишу и как министр, и как киевлянин. Ужас и стыд. Единственные слова, которыми я могу описать ситуацию вокруг дома Барбана. Стыд - за столичную власть, которая не в состоянии сдержать взбесившихся застройщиков. Ужас от понимания, к чему такой беспредел может привести" , - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Министр посетовал на то, что накануне празднования Дня независимости, ночью, неизвестные строительной техникой сносят историческое здание конца XIX века.

"Прекрасно зная о запрете любых работ, о предписании Министерства культуры и информационной политики о запрете строительства. Все это было проигнорировано. К сожалению, это не памятник ни национального, ни местного значения, следовательно, апелляцию МКИП подать не в состоянии" , - добавил министр.

В то де время Ткаченко подчеркнул, что Киевская горадминистрация не поддержала законопроект Минкультуры о противодействии хаотичной застройке.