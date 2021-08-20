Названы продукты, которые не стоит покупать с запасом

Это кофе, молотый хранится не больше 2 месяцев. Специи растеряют свои свойства и аромат после полугода хранения, а если вы открыли оливковое масло, то после 30 дней на нем можно разве что жарить, сообщает Сегодня.

Покупать с запасом – этого правила придерживаются большинство из нас. Покупать впрок можно продукты, которые хорошо переносят заморозку. Но есть то, что не потерпит низких температур и даже может стать опасными.

Специи

Несмотря на то, что специи продают в маленьких пакетиках, покупать их про запас не стоит. Специи теряют вкус и свойства, если хранятся дольше положенного срока. Тем более если упаковка с гранулированным чесноком, черным перцем и сушеным укропом была вскрыта.

Специи можно использовать в течение 6 месяцев, максимум – один год. Они должны лежать не в упаковке производителя, а в герметичной емкости.

Бурый рис

Срок хранения бурого риса до 18 месяцев. Он действительно не растеряет свои полезные микроэлементы и природные масла, если хранить его в герметичной емкости. Но на кухне будет достаточно одной упаковки этого продукта.

Покупать бурый рис впрок не нужно. Даже если вы правильно храните его – под плотной крышкой – все равно иногда проверяйте, в нем могут завестись жучки. Чтобы этого избежать, положите в емкость дольку чеснока.

Кофе

Кофе не стоит покупать про запас, он становится хуже во время длительного хранения. Это касается не только молотого кофе, но и кофе в зернах.

Если зерна кофе не обжарены, то их можно хранить до одного года. Если зерна правильно обработаны, то срок хранения увеличивается до двух лет.

Но обжаренные зерна впитывают влагу и посторонние запахи, храните их в вакуумных контейнерах. Молотый кофе тоже лучше хранить в плотно закрытой банке, вдали от солнечных лучей. Или в морозилке.

Если пачка с кофе уже вскрыта, храните ее в холодильнике.

Мука

Вы наверняка замечали, что мука может моментально впитывать влагу, находясь даже там, где, казалось бы, ее нет. В ней часто заводятся жучки, поэтому не нужно покупать много муки.

Продукт лучше хранить в герметичной емкости, но постоянно контролируйте ее состояние.

Орехи

Орехи содержат много натуральных масел, поэтому быстро могут прогоркнуть. На них может появляться незаметная плесень, лишним будет говорить, что она опасна для здоровья.

Всегда смотрите на срок годности грецких орехов, арахиса миндаля.

Сыр

Даже самый стойкий к перепадам температур сыр не может храниться долго. Сыр плесневеет, может впитывать запахи, твердеть и менять цвет.

Замораживать сыр, как и многие другие молочные продукты, не рекомендуется – в нем после оттаивания могут образоваться вредные бактерии.

Соусы

Соусы, самые популярные, не продаются в немаленьких емкостях. Как только упаковка вскрыта, соус тут же портится. Он взаимодействует с воздухом и начинает плесневеть.

То есть становится все опаснее каждый раз, когда вы его берете.

Конечно, если вы в огромном количестве потребляете кетчуп или горчицу, то можно покупать их много. Но всегда следите за состоянием соусов, они действительно быстро портятся.

Масло растительное

Никогда не ставьте растительное масло туда, где тепло и есть прямые солнечные лучи. Оно теряет свои полезные вкусовые качества, если переживает резкие перепады температур. После вскрытия любое растительное масло можно употреблять в течение месяца.

Оливковое масло через 30 дней после того, как вы его открыли, можно использовать только для жарки.