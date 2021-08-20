Боевики проведут военные сборы на Донбассе в День Независимости
На Донбассе боевики завершают подготовку к сборам военнообязанных запаса. Их проведение запланировано с 24 по 28 августа, сообщает РБК-Украина.
В течение недели в соединениях и частях (Донецк) и 2 (Луганск) АК противника уточнен приписной состав, который будет привлекаться к сборам, и осуществлено оповещения повестками резервистов по местам работы.
"Кроме того, завершается развертывание палаточных городков для размещения указанных лиц и подготовка пунктов приема личного состава и техники", - говорится в сообщении украинской разведки.