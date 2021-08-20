Боевики проведут военные сборы на Донбассе в День Независимости

На Донбассе боевики завершают подготовку к сборам военнообязанных запаса. Их проведение запланировано с 24 по 28 августа, сообщает РБК-Украина.

В течение недели в соединениях и частях (Донецк) и 2 (Луганск) АК противника уточнен приписной состав, который будет привлекаться к сборам, и осуществлено оповещения повестками резервистов по местам работы.