Ощадбанк окончательно отсудил название у "дочки" российского Сбербанка

19 августа 2021 Верховный Суд принял окончательное решение по резонансному делу, инициированному в 2016 году Сбербанком, чем поставил точку в многолетнем споре с ОАО «Сбербанк России» и АО «Сбербанк» по защите прав на торговую марку «Сбербанк» на территории Украины, сообщает﻿ Ощадбанк на своем сайте.

Дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и насчитывает тридцать томов материалов. Значительная продолжительность рассмотрения дела и значительный объем обусловлены ее сложностью и активным противостоянием АО «Сбербанк», которой сейчас обязан прекратить незаконное использование этой торговой марки в Украине.

В связи с получением окончательной победы Ощадбанк уверяет, что это важное судебное решение не повлияет на права и обязанности клиентов украинского банка-оппонента. Вместе с тем это важное решение Верховного Суда дает Ощадбанку возможность более надежно защитить права и интересы своих клиентов.

Ощадбанк в этом деле представляли внешние адвокаты Ярослав и Татьяна Огневьюк.