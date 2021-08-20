Стал известен владелец автомобиля, на который рухнул флагшток в Херсоне

Автомобиль Lexus, на который в Херсоне рухнул гигантский флагшток, принадлежит начальнику управления строительства и финансового обеспечения местной облгосадминистрации Виталию Караваеву, который приехал на место, чтобы проконтролировать, как идет строительство, сообщает Деловая столица.

Караваев также занимает должность замдиректора Департамента развития территорий местной облгосадминистрации. Зона его ответственности — все строительные подряды, а также коммуникация со всеми подрядными организациями. Вероятнее всего, Караваев был ответственным и за постройку самого флагштока.

В момент, когда семидесятиметровая конструкция начала падать, Караваев был в салоне авто. Ему удалось быстро выскочить из транспортного средства.

Примечательно, что в декларации чиновника автомобиля Lexus нет. Он владеет машиной Ford 2003 года выпуска.