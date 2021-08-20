Остров Хортица теперь имеет свой бренд

Хортица получила свой логотип, где буквой Х переплетаются две реки. Такие результаты публичного голосования за предложенные консалтинговой компанией BigCityLab варианты бренда острова, сообщает Сегодня.

Инициатором создания нового бренда выступил партнер национального проекта возрождения острова Хортица – группа "Метинвест". По мнению идейного вдохновителя этого проекта директора по связям с общественностью и коммуникациям SCM Натальи Емченко, такое место силы, как Хортица должно быть понятным и своим для всех.

"Хортица – живой остров. Место, где ты сильный. И этот живой остров силы попросил нас сделать ему красивую айдентику, понятный язык. Для нас важно, что эти символы прошли через восприятие многих людей, собственно айдентика создавалась вместе с людьми, максимально инклюзивно. Это были и представители запорожской общины, и жители других областей, и иностранцы. Много было молодежи. Поэтому данный брендинг – действительно жив. А еще он призывает к действиям" , – отметила Емченко.

По ее словам, разработка концепции развития острова Хортица, создание его нового брендинга для группы "Метинвест" является важным элементом общего созидания будущего в государственно-частном партнерстве возрождения острова.

Напомним, группа "Метинвест" выступает партнером национального проекта возрождения Хортицы. В этом году Национальный заповедник "Хортица" вошел в список государственной программы "Большая реставрация". В рамках программы реконструируют музей истории запорожского казачества, холм Единства у музея и "Казачий круг". На сегодня уже реконструировано холм возле музея, и 23 августа на День флага на нем поднимут украинский флаг на одном из самых высоких флагштоков страны.