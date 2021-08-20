Зеленский прокомментировал отношение Германии к РФ и Украине

Президент Владимир Зеленский уверен, что у Германии не получится усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и Российской Федерацией. Поскольку "расстояние между этими стульями увеличивается", сообщает РБК-Украина.

По его словам, у канцлера Германии Ангелы Меркель непростая позиция, потому что она хотела помочь Украине и сохранить хорошие отношения с Россией.