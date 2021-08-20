В Афганистане начали задерживать экс-чиновников
В Афганистане начали пропадать бывшие чиновники, некоторых задержали талибы, сообщает Корреспондент.
В частности задержан бывший губернатор и экс-начальник полиции провинции Лагман, пропал и бывший начальник полиции провинции Газни.
Ранее СМИ сообщили, что талибы активизировали поиск тех, кто помогал США и НАТО в Афганистане. По данным издания, у талибов есть список людей, которых они разыскивают для
"допроса и наказаний".
Сообщается, что боевики
"арестовывают и/или угрожают убийством или арестом членов семей определенных лиц, если они сами не сдадутся "Талибану".
При этом ранее талибы объявили амнистию бывшим чиновникам и госслужащим.
Кроме того, СМИ сообщают, что боевики провели обыски в закрытых консульствах Индии в Герате и Кандагаре.
"Мы этого ожидали. Они обшарили объекты в поисках документов, а также забрали припаркованные у обоих диппредставительств машины", - сказал источник телеканал NDTV.
До этого руководство "Талибана" приказало боевикам оставаться вне территории иностранных дипмиссий в Кабуле, которые были эвакуированы.