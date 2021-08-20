В августе поставки угля на ТЭС увеличились на 12%

С начала августа среднесуточный объем поставок угля на теплоэлектростанции (ТЭС) увеличился на 11,5% до 48 тыс. т/сутки, по сравнению с аналогичным периодом июля, сообщает Обозреватель.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

За 19 дней августа на ТЭС поступило 911 тыс. т угольной продукции по сравнению с 817 тыс. т за первые 19 дней июля.

Среднесуточная поставка угля на ТЭС возросла с 43 до 48 тыс. т.

Больше всего угля в августе поставлено на Бурштынскую ТЭС (190 тыс. т), Кураховскую (132 тыс. т) и Запорожскую (104 тыс. т) ТЭС. Все три станции принадлежат "ДТЭК Энерго".

Ранее в компании сообщили об увеличении добычи угля на собственных шахтах на 7%. Кроме этого, 19 августа ДТЭК получил первую партию импортного угля из Польши. Контракт рассчитан до января 2022 года и предусматривает поставку в Украину 320 тыс. т.