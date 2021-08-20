В КНДР запретили обсуждать внешность Ким Чен Ына

Жителям Северной Кореи запретили обсуждать здоровье и внешний вид диктатора Ким Чен Ына после его похудения, сообщает УНИАН.

Местные власти утверждают, что Ким Чен Ын похудел, потому что якобы страдает вместе с жителями от хронического ухудшения продовольственной безопасности, которая усугубилась во время пандемии коронавируса.

"Внезапная потеря веса произошла не из-за проблем со здоровьем, а из-за того, что он страдает в одиночестве ради страны и людей, находящихся в кризисной ситуации" , - передал слова местных властей источник, пожелавший остаться неизвестным.

При этом среди местных жителей сплетни об ухудшении самочувствия лидера не утихают

"Они запретили распространять какую-либо информацию о здоровье вождя. Он, по их словам, исхудал из-за нагромождения государственных дел. Но общественность все равно обсуждает эту проблему" , - заявил он.

Ким Чен Ын сильно похудел: что известно

В начале июня Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике, проведя заседание Политбюро восьмого Центрального комитета Трудовой партии. Тогда СМИ отмечали, что на фотографиях с этого заседания северокорейский лидер выглядит заметно похудевшим: Ким Чен Ын плотнее, чем обычно затянул ремешок наручных часов.

Еще в прошлом году Национальная разведка Южной Кореи сообщала о том, что Ким весит 140 кг и набирал в среднем 6-7 кг в год от момента прихода к власти в конце 2011 года. Пока неясно, являются ли такие изменения во внешности Ким Чен Ына следствием болезни или сознательного желания похудеть.

Один из аналитиков предполагает, что Ким Чен Ын мог решить похудеть, чтобы улучшить свой имидж внутри КНДР.