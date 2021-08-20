Audi останавливает свои заводы из-за нехватки микрочипов

В Ингольштадте и Неккарзульме тысячи сотрудников Audi вынуждены продлить свои летние каникулы из-за отсутствия полупроводников. Нескольких тысяч автомобилей не будут собраны в срок, сообщает Обозреватель.

Производство на немецких заводах Audi останавливается из-за нехватки полупроводников.

На главном конвейере в Ингольштадте все производственные линии будут простаивать до 30 августа. На первой линии простой вызван переналадкой для организации производства полностью электрического Q6 e-tron, а на двух других линиях он обусловлен отсутствием микросхем. Таким образом, 6000 сотрудников отправятся в кратковременный отпуск до конца месяца. На заводе в Неккарзульме производство также простаивает несколько дней. В результате около 4000 сотрудников временно не смогут работать.

На главном конвейере в Ингольштадте все производственные линии будут простаивать до 30 августа. Источник: Audi

Также в компании Audi намерены изменить производственные планы на сентябрь. Предполагается, что проблема с поставками полупроводников не будет решена и приведет к сокращению рабочих смен. В качестве компенсационных мер запланированы дополнительные смены на выходных. Несмотря на большой спрос на продукцию компании, в первом полугодии из-за нехватки комплектующих компания не смогла произвести около 50 тысяч автомобилей.