Телефонный звонок канцлера ФРГ прервал речь Путина

Канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось сбросить телефонный звонок во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Лента.Ру.

Зазвонивший телефон канцлера прервал вступительную речь Путина, которую Меркель переводил сидевший рядом немецкий переводчик. Она достала телефон из кармана брюк и отключила. Российский президент не отвлекся на мелодию на звонке и продолжил свою речь словами "мы постоянно находимся в телефонном контакте".

20 августа Меркель в последний раз посетит Москву в ранге канцлера ФРГ. Она заявила, что на встрече с Путиным намерена обсудить Афганистан, Ливию и другие вопросы. Это будет первая встреча лидеров с начала пандемии COVID-19, отметили в пресс-службе Кремля. По подсчетам немецкого издания Süddeutsche Zeitung, это 20-й визит Меркель в Россию в качестве главы правительства ФРГ.