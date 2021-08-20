Украина вошла в топ-5 рейтинга индекса восприятия криптоактивов

Украина заняла четвертое место в рейтинге глобального индекса восприятия криптоактивов в 2021 году, составленном американской аналитической компанией Chainalysis, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно данным на сайте Chainalysis, первые три места заняли Вьетнам, Индия и Пакистан. Пятое место заняла Кения. США заняли восьмое место, Китай - тринадцатое.

В аналитическом отчете компании говорится, что в Украине наибольший объем транзакций с криптоактивами среди участников рынка в мире. Кроме этого, Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим заработком на биткоине в 2020 году.

В Министерстве цифровой трансформации, комментируя данный рейтинг, отмечают, что четвертое место, которое заняла Украина, свидетельствует о стремлении граждан к использованию криптоактивов и необходимость создания механизмов для дальнейшего развития криптоиндустрии в стране.