Холодная весна испортила урожай яблок: что будет с ценами

В 2021 году цена на яблоки может подняться до 30-35 гривен за килограмм. Однако прошлогодней стоимости в 50 гривен за килограмм фруктов быть не должно, говорят эксперты, сообщает Сегодня.

Некоторые фермеры потеряли значительную часть урожая ранних сортов из-за холодной весны и вредителей. Однако надеются, что поздних яблок удастся собрать гораздо больше.

Ранние "Белый налив", "Слава победителю" и "Селеста"

На украинских прилавках появляются ранние сорта яблок, а покупатели присматриваются к ценам. Украинцы хорошо помнят прошлогодний дефицит, когда килограмм бананов стоил 27 гривен, а отечественных яблок – чуть ли не 50.

У одного из аграриев в Мизяковских Хуторах Винницкой области на 20-ти гектарах земли тысячи яблонь усыпаны плодами. Планирует собрать 500 тонн. Несмотря на впечатляющую цифру, низких цен сейчас ждать не стоит, говорит агроном.

"Цена на яблоко в этом году должна быть высокой. Недобор урожая, не все сорта в этом году отдаются на всю мощность" , – утверждает Руслан Заика.

Говорит, всему виной холодная погода весной, а также вредители. Несмотря на это, на столичных прилавках уже реализуют первые сезонные яблоки:

"Уильямс", "Селеста" и "Елизавета" – ранние сорта, которые приехали с Винницкой области. На рынке продают, как минимум, за 25 гривен за килограмм.

Купить можно уже и "Белый налив", "Славу победителю" и "Приму". Цены колеблются от 25 до 30 гривен за кило.

Вся надежда на поздние сорта

Некоторые винницкие фермеры потеряли около 70% урожая ранних яблок. Аграрии надеются, что поздние сорта яблок не подведут.

Даже с учетом не совсем удачного раннего урожая, такого дефицита, как в прошлом году, когда килограмм бананов стоил почти вдвое дешевле отечественных яблок, не будет, говорит экономист Олег Пендзин. Хотя неблагоприятная погода и вредители добавили хлопот, в этом году урожай таких фруктов на 20-30 процентов больше, чем в прошлом году.