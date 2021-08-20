В ООН сообщили, что желающие покинуть Афганистан не могут этого сделать
Большинство афганцев, желающих выбраться из Афганистана, лишены такой возможности, об этом заявил телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Шабию Манту, сообщает Интерфакс.
Она заявила журналистам в Женеве, что у этих людей нет выхода и им может грозить опасность. При этом она призвала соседние с Афганистаном государства не закрывать свои границы, чтобы афганцы могли получить убежище на территории других стран.
"При этой изменяющейся обстановке УВКБ ООН остается обеспокоенным риском нарушений прав человека - в отношении гражданских лиц, включая женщин и девочек", - добавила она.
Телеканал напомнил, что накануне замминистра обороны Британии Джеймс Хеппи признал - не всем желающим удастся покинуть Афганистан. Он также сообщил, что
"воздушный мост", по которому Британия эвакуирует людей из Афганистана, может прекратить свою работу через два - пять дней.