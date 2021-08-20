В ООН сообщили, что желающие покинуть Афганистан не могут этого сделать

Большинство афганцев, желающих выбраться из Афганистана, лишены такой возможности, об этом заявил телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Шабию Манту, сообщает Интерфакс.

Она заявила журналистам в Женеве, что у этих людей нет выхода и им может грозить опасность. При этом она призвала соседние с Афганистаном государства не закрывать свои границы, чтобы афганцы могли получить убежище на территории других стран.

"При этой изменяющейся обстановке УВКБ ООН остается обеспокоенным риском нарушений прав человека - в отношении гражданских лиц, включая женщин и девочек", - добавила она.