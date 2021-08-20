Длиннобазный Land Rover Defender будет крупнее G-Class
Британская компания Land Rover готовит самую длинную версию внедорожника Defender нового поколения. Автомобиль по традиции получит индекс 130, а дебют запланирован на будущий год, сообщает Обозреватель.
ъФотошпионы заметили на тестах самый крупный из внедорожников семейства Defender, который получит просторный салон с тремя рядами сидений.
Автомобиль уже проходит дорожные испытания на дорогах общего пользования. По предварительным данным новинка будет достигать в длину 5,1 м, что на 0,3 м больше версии Defender 110 и на 0,2 м – Mercedes-Benz G-Class. Салон будет унифицирован с другими представителями семейства, но сможет вместить до 8 человек. Также существенно улучшаться его возможности по перевозке багажа.
Под капотом нового Land Rover будут располагаться двигатели, аналогичные других версиям модели, включая гибридные силовые агрегаты. Не исключено, что покупатели смогут заказать топовую версию с 550-сильным V8. Судя по изображениям прототипа, он использует гибридный силовой агрегат на основе 3-литрового бензинового мотора, который развивает суммарную мощность 365 л.с. По предварительным данным презентация новинки состоится осенью будущего года.