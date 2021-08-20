Длиннобазный Land Rover Defender будет крупнее G-Class

Британская компания Land Rover готовит самую длинную версию внедорожника Defender нового поколения. Автомобиль по традиции получит индекс 130, а дебют запланирован на будущий год, сообщает Обозреватель.

ъФотошпионы заметили на тестах самый крупный из внедорожников семейства Defender, который получит просторный салон с тремя рядами сидений.

Defender получит просторный салон с тремя рядами сидений. Источник: motor1.com

Автомобиль уже проходит дорожные испытания на дорогах общего пользования. По предварительным данным новинка будет достигать в длину 5,1 м, что на 0,3 м больше версии Defender 110 и на 0,2 м – Mercedes-Benz G-Class. Салон будет унифицирован с другими представителями семейства, но сможет вместить до 8 человек. Также существенно улучшаться его возможности по перевозке багажа.

По предварительным данным новинка будет достигать в длину 5,1 м. Источник: motor1.com

Под капотом нового Land Rover будут располагаться двигатели, аналогичные других версиям модели, включая гибридные силовые агрегаты. Не исключено, что покупатели смогут заказать топовую версию с 550-сильным V8. Судя по изображениям прототипа, он использует гибридный силовой агрегат на основе 3-литрового бензинового мотора, который развивает суммарную мощность 365 л.с. По предварительным данным презентация новинки состоится осенью будущего года.