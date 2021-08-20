Лукашенко сообщил о "стабилизации" ситуации в стране

Формальный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил о "стабилизации" общественно-политической ситуации в стране. Об этом он сказал во время вручения государственных наград силовикам, сообщает Корреспондент.

"Сегодня общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но остается непростой. И расслабляться не приходится. Если вы заметили, я очень часто повторяю фразу: если уже после операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там - очумевшие, обезумевшие, заблудшие - не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята, враги", - сказал Лукашенко.