Пушилин допустил отмену "границ" между "ДНР" и "ЛНР"
Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин высказался за отмену "границ" между ОРДО и ОРЛО, сообщает Деловая столица.
Об этом он заявил в интервью пропагандистским СМИ.
Так, Пушилин отметил, что ОРДО якобы «единое целое» с ОРЛО.
"Достаточно давно я являюсь сторонником того, что между Луганском и Донецком не должно быть никаких границ, никаких ограничений. Мы практически единое целое", — заявил террорист.
По словам главаря "ДНР", он совместно с главарем "ЛНР" Леонидом Пасечником якобы приложит «максимум усилий» чтобы убрать границы между «республиками».
"Ничего не должно быть. Должен быть свободный проезд. Мы за это. Поэтому ждем это в скором будущем", — резюмировал Пушилин.