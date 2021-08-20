Пушилин допустил отмену "границ" между "ДНР" и "ЛНР"

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин высказался за отмену "границ" между ОРДО и ОРЛО, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил в интервью пропагандистским СМИ.

Так, Пушилин отметил, что ОРДО якобы «единое целое» с ОРЛО.

"Достаточно давно я являюсь сторонником того, что между Луганском и Донецком не должно быть никаких границ, никаких ограничений. Мы практически единое целое" , — заявил террорист.

По словам главаря "ДНР", он совместно с главарем "ЛНР" Леонидом Пасечником якобы приложит «максимум усилий» чтобы убрать границы между «республиками».