Украинские школы могут выиграть компьютеры за вакцинацию работников
Министерство здравоохранения Украины сообщило о возможности для школ выиграть компьютеры, гарнитуры и роутеры при условии, что 80% работников в учебном заведении вакцинированы.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Так, в ведомстве предложили школам подаваться на конкурс "Вакцинированы и открытые".
Среди наград назвали наборы из 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров для каждой школы-победительницы. А также мини-призы наборы из 10 гарнитур и роутера.
По информации Минздрава любой представитель школы может зарегистрировать учебное заведение онлайн по ссылке: cutt.ly/IQNTKQ3. Дедлайн: 23:59 29 сентября 2021
"На результаты ожидайте 3 октября 2021, в День учителя. Все участники конкурса получат сертификаты об участии, а также гарантированные призы за публикацию о конкурсе в своих социальных сетях под хэштегом #ВакцинованіВідкриті", - заявили в ведомстве.