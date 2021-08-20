Украинские школы могут выиграть компьютеры за вакцинацию работников

Министерство здравоохранения Украины сообщило о возможности для школ выиграть компьютеры, гарнитуры и роутеры при условии, что 80% работников в учебном заведении вакцинированы.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Так, в ведомстве предложили школам подаваться на конкурс "Вакцинированы и открытые".

Среди наград назвали наборы из 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров для каждой школы-победительницы. А также мини-призы наборы из 10 гарнитур и роутера.

По информации Минздрава любой представитель школы может зарегистрировать учебное заведение онлайн по ссылке: cutt.ly/IQNTKQ3. Дедлайн: 23:59 29 сентября 2021