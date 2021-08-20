Зеленский принял участие в спортивном челендже

Президент Украины Владимир Зеленский принял спортивно-патриотический челендж #здороваукраїна30 и передал его главе НОК Сергею Бубке и спортсменам-олимпийцам, сообщает Деловая столица.

Видеозапись челенджа Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.

"Всім привіт! Я, Володимир Зеленський, президент України, приймаю челендж #здороваукраїна30 та передаю його НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team!