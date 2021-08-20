Разумков прокомментировал слухи об "увольнении" Кличко на СНБО

На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины не будут рассматривать вопрос о смене председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличка, сообщает УНИАН.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"По тем вопросам, которые предварительно были отмечены, — материалов у меня ни по одному из них нет, — но по тем вопросам, которые были отмечены, там такого вопроса не было" , — сказал Разумков.

В то же время, он не исключил, что повестка дня заседания может и измениться.

"Не исключено, что в повестке дня могут произойти изменения. Но посмотрим. Сегодня, если не ошибаюсь, в 16:30 будет заседание, — после этого будем комментировать" , — сказал он.

Ранее на этой неделе министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, комментируя информацию о том, что его хотят назначить главой Киевской городской государственной администрации, заявил, что ему таких предложений не поступало.

Напомним, что заседание СНБО состоится 20 августа. По данным СМИ, рассматривать планируют новые санкции в отношении иностранцев, вопросы оборонного характера и ситуации с распространением COVID-штамма "Дельта" в Украине.