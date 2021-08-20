Россиянин приплыл в Японию для подачи прошения об убежище

Гражданин России приплыл на японский остров Хоккайдо для подачи прошения о предоставлении убежища в Японии, сообщает Лента.Ру.

По данным японского информагентства Kyodo, мужчина приплыл с одного из Курильских островов — Кунашир, который входит в Сахалинскую область. Кунашир отделен от Хоккайдо проливом Немуро. Японский остров расположен от российского в 25 километрах к западу. Глубина пролива достигает 2,5 тысячи метров.

В посольстве России эту информацию пока никак не прокомментировали. Личность россиянина пока также не установлена. Информация о том, каким именно способом мужчина добрался до Хоккайдо, не уточняется. Местная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.