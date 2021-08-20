На выходных будет один солнечный день: прогноз на 21-22 августа

На выходных 21-22 августа синоптики обещают украинцам один дождливый и один солнечный день. В какой день можно будет спокойно гулять и радоваться хорошей погоде﻿ в последние летние выходные, читайте в материале.

Итак, в субботу, 21 августа, прохладнее всего будет снова на западе страны – там ожидается 23-25°С днем и 11-14°С ночью. В центральных, а также в северных и восточных областях обещают 24-27°С днем и от 12 на западе до 18°С на востоке ночью. На юге будет 26-28°С днем и 15-17°С ночью, в Крыму – 27-29°С днем, ночью – 17-19°С.

Дожди с грозами в субботу охватят запад, восток, Крым, а также Сумскую, Полтавскую и Запорожскую области. В центре и в центральных частях юга и севера будет облачно с прояснениями. В центре, на юге и на севере страны будет достаточно сильный ветер 11-18 км/час в среднем. При этом, в центральных, а также в Сумской области возможны шквалы до 22 км/час. На востоке, на западе и в Крыму ветер будет поспокойнее – около 7-14 км/час в среднем. При этом, на востоке и в Крыму – до 18 км/час максимум.

В воскресенье, 22 августа, на западе, в центре, а также на севере страны ожидается температура 22-26°С днем и 10-14°С ночью. И только в Днепропетровской области будет немного теплее – 25-27°С днем и 13-17°С ночью. Такую же температуру прогнозируют и в Одесской области. На востоке, а также в Запорожской области и в Крыму обещают 26-28°С днем и 14-19°С ночью. В остальных двух южных областях ожидается 27-29°С днем и 14-17°С ночью.

Кроме того, 22 августа по всей территории Украины ожидается сухая и солнечная погода с небольшой облачностью. Ветер также ощутимо ослабнет – на основной части страны прогнозируют 7-14 км/час в среднем, в Сумской области – до 18 км/час. На западе и в Крыму будет наиболее спокойно – там обещают ветер 4-11 км/час в среднем.

Укргидрометцентр предупреждает, что 21 августа в восточных, а также в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях возможны грозы, в отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с (уровень опасности – желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, 21-22 августа ожидается температура от 14 до 27°С в течении дня, ветер 4-14 км/час и легкая облачность. Осадков в столице на выходных не прогнозируется.