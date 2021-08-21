Усик купил автомобиль за 4 млн гривен

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) приобрел элитный кроссовер Audi RS Q8. Минимальная стоимость автомобиля в нашей стране составляет четыре миллиона гривен, сообщает Обозреватель.

Соответствующее видео было опубликовано на странице в социальной сети Instagram﻿.

"Автомобиль очень комфортный. Я давно хотел такой автомобиль. Мои друзья посоветовали мне его приобрести" , – прокомментировал покупку Усик.

Стоимость Audi RS Q8.

Александр Усик купил Audi RS Q8. Источник: кадр из видео

Усик приобрел новое авто. Источник: кадр из видео

Audi RS Q8 оснащена 4-литровым двигателем мощностью 600 лошадиных сил. В автомобиле установлена восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, а расход бензина составляет 13,7 литров на 100 километров.

Audi RS Q8 в черном цвете. Источник: Audi.ua

Audi RS Q8 изнутри. Источник: Audi.ua

Audi RS Q8 стоит минимум 4 млн грн. Источник: Audi.ua

До 100 километров в час Audi RS Q8 разгоняется всего за 3,8 секунды. Салон автомобиля обшит кожей. В крышу машины вмонтирован панорамный люк.

Салон Audi RS Q8. Источник: Audi.ua

Передняя панель Audi RS Q8. Источник: Audi.ua

Напомним, Александр Усик возвращается в ринг 25 сентября. Наш соотечественник в Лондоне сразится с британским чемпионом Энтони Джошуа (24-1,22 КО).