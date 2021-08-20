СНБО поручил восстановить усадьбу Барбана в Киеве

На заседании СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) приняли решение восстановить разрушенную усадьбу XIX века титулярного советника Александра Барбана в Киеве. И проверить законность ее сноса, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Во-первых, дать оценку сноса усадьбы Барбана. Если там есть криминальный элемент, соответственно, начать расследование. Во-вторых, восстановить разрушенный памятник. И это решение СНБО, которое касается разных уровней - полиции, КГГА, правительства и местных властей по другим регионам Украины" , - отметил он.

Напомним, сегодня в Киеве снесли историческую усадьбу, расположенную неподалеку Львовской площади на улице Обсерваторной, полиция открыла уголовное производство.

Минкульт ранее выдавал предписание, которым требовал не сносить здание.