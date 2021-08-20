СНБО ввел санкции в отношении Деркача, Гужвы и Шария

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции в отношении внефракционного народного депутата Андрея Деркача, Игоря Гужвы, который, как считается, контролирует сайт "Страна.UA", блогера Анатолия Шария и ряда других лиц, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня решение Совета национальной безопасности и обороны введены санкции относительно народного депутата Деркача, и еще определенного количества лиц, против которых были введены санкции Соединенными Штатами Америки", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

Под санкции попал журналист Игорь Гужва, против которого во время каденции предыдущего президента Петра Поршенко уже возбуждались два уголовных дела.

"На сегодняшний день мы предложили санкции относительно господина Гужвы Игоря Анатолиевича, непосредственно к аффилированным с ним юридическим лицам. В данном списке еще два физических лица, непосредственно к аффилированные с Игорем Анатолиевичем и занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны", - сказал Данилов.

По его словам, также под санкции попал блогер Анатолий Шарий.

"Кроме того, физическое лицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна и непосредственно Шарий Анатолий Анатолиевич", - добавил секретарь СНБРО.

Данилов отметил, что также вместе с Игорем Гужвой под санкции попали Солнцева Галина Владимировна, Лукашина Любовь Юрьевна, общество с ограниченной ответственностью "Ласмак", общество с ограниченной ответственностью "Маджери", общество с ограниченной ответственностью "Смарт Медиа Сеть".

"Относительно этих перечисленных лиц и юридических лиц введен полный пакет санкций. Кроме того, дополнительно введены санкции относительно господина Пушилина (главарь т.н. "ДНР" Денис Пушилин - ИФ), который на сегодняшний день регистрирует медиаресурсы на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей", - указал он.

По словам Данилова, также под санкции подпадают ресурсы, созданные на базе российских сайтов, против которых уже были введены санкции ранее.