Каблучный скандал: курсантки репетируют в новых туфлях
В Киеве сегодня проходит репетиция парада ко Дню Независимости Украины. Как сообщает корреспондент "Сегодня", военные довольны новой обувью, в которой маршируют сейчас на Крещатике, сообщает Сегодня.
"Очень удобно и комфортно, мне в прежних туфлях не пришлось долго маршировать, но если сравнивать, то классные туфли именно новые", – сказала нам одна из участниц.
Сейчас все военные на репетиции одеты в полевую форму, но на параде будет парадная.