Каблучный скандал: курсантки репетируют в новых туфлях

В Киеве сегодня проходит репетиция парада ко Дню Независимости Украины. Как сообщает корреспондент "Сегодня", военные довольны новой обувью, в которой маршируют сейчас на Крещатике, сообщает Сегодня.

"Очень удобно и комфортно, мне в прежних туфлях не пришлось долго маршировать, но если сравнивать, то классные туфли именно новые" , – сказала нам одна из участниц.

Новые туфли. Фото: "Сегодня"

Сейчас все военные на репетиции одеты в полевую форму, но на параде будет парадная.