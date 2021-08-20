СНБО поручил вернуть в госсобственность "Черкассыгаз"

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) отдал протокольное поручение о возврате АО "Черкассыгаз" в государственную собственность, сообщает Интерфакс-Украина.

"Рассматривали вопрос возвращения в госсобственность предприятия "Черскассыгаз", был доклад министра энергетики по этому поводу, и было принято протокольное поручение, касающееся возврата этого предприятия в госсобственность, которого незаконным способом путем мошеннических манипуляций государство было лишено", – сказал секретарь совета Алексей Данилов во время брифинга по результатам заседания СНБО в пятницу.