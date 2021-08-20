Гужва молниеносно отреагировал на санкции СНБО

Главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва прокомментировал введение против него санкций СНБО, сообщает Деловая столица.

"Санкции СНБО против нас — это беспредельное решение. Основание — некие «данные СБУ». О которых, как водится, никто не скажет. Но это и оценка нашей работы. Нас боятся. Значит, мы все делаем правильно" , — заявил Гужва.

Ему кажется, что далее в Украине попытаются заблокировать его сайт.

"Ничего. При Порошенко меня в тюрьму сажали. При Зеленском сайт блокируют. Но ушёл Порошенко. Уйдёт и Зеленский" , — высказался пропагандист.

Напомним, 15 июля 2015 года Гужве сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 17,8 млн грн.