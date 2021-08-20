Гужва молниеносно отреагировал на санкции СНБО
Главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва прокомментировал введение против него санкций СНБО, сообщает Деловая столица.
"Санкции СНБО против нас — это беспредельное решение. Основание — некие «данные СБУ». О которых, как водится, никто не скажет. Но это и оценка нашей работы. Нас боятся. Значит, мы все делаем правильно", — заявил Гужва.
Ему кажется, что далее в Украине попытаются заблокировать его сайт.
"Ничего. При Порошенко меня в тюрьму сажали. При Зеленском сайт блокируют. Но ушёл Порошенко. Уйдёт и Зеленский", — высказался пропагандист.
Напомним, 15 июля 2015 года Гужве сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 17,8 млн грн.