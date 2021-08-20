Данилов ответил, планируют ли отставку Кличко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, планировали ли на заседании СНБО отставку главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. У СНБО нет таких полномочий, сообщает РБК-Украина.

По его словам, у них нет таких полномочий, но СНБО может обсуждать общую ситуацию в Киеве.

"Я не знаю, кто посоветовал Кличко, какие-то политтехнологи, запустить решение, что якобы мы можем снимать Кличко. У нас нет таких полномочий, это полномочия Кабмина", - заявил Данилов.

Однако, секретарь СНБО отметил, что на заседании могут рассмотреть ситуацию в Киеве, например, с водопроводом.

Сегодня днем Кличко сообщил, что его пригласили на заседание СНБО. Однако, он не смог приехать.

Отметим, СНБО поручил восстановить усадьбу Барбано в Киеве и оценить ее снос.

Автор: Анастасия Рокитна